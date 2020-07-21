 

Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах

21.07.2020, 15:30, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что вопрос его участия в выборах главы региона пока не рассматривается.

«Вопрос моего участия в выборах не рассматривается пока, но время покажет», – передает его слова ТАСС.

Он также рассказал о своих планах на ближайшие 30 дней.

«За месяц мы планируем, конечно, серьезно поездить по краю. Я очень хочу все увидеть своими глазами. Буду ездить эти 30 дней», – сказал Дегтярев.

Он добавил, что в том числе хотел бы посетить предприятие, производящие самолеты SSJ-100.

«Я как инженер, вы знаете, аэрокосмический. С огромным интересом просто для себя хотел бы на это предприятие посмотреть, пообщаться с персоналом, с рабочими, с инженерами, узнать, как обстановка, что там с инвестициями, с заказом», – подчеркнул Дегтярев.

Дегтярев отметил, что в случае, если Фургала оправдают, то он не планирует конкурировать с ним на предстоящих выборах.

«Сергей Иванович может рассчитывать на защиту. (Лидер ЛДПР Владимир) Жириновский уже об этом сказал, и этим партия будет заниматься… Если Сергея Ивановича оправдают – мы должны это проговорить с хабаровчанами – выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участия по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю», – цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Он добавил, что если его семья решит туда переехать, то он может остаться в регионе.

«Если не оправдают (Фургала) – будем встречаться, решать… Тут есть чем заняться, кроме как обсуждать будущие выборы», – добавил врио губернатора.

Он также заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, добиться функционирования институтов власти и социально-экономического развития региона.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.





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