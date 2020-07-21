Смерч разрушил пляж в Сочи

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21.07.2020, 15:30, Новости дня

Смерч вышел из моря на берег в Адлерском районе Сочи и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность), сообщили очевидцы ЧП в соцсетях.

На одном из опубликованных в группе «ВКонтакте» «Типичный Сочи» видео снято, как ветер с легкостью поднимает в воздух пляжную мебель и вещи туристов.

 

В администрации города «Интерфаксу» подтвердили, что смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности.

Также очевидцы засняли, как образуется смерч.

 

Напомним, экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем в Сочи было объявлено в прошлое воскресенье. Кроме того, уточнялось, что опасность формирования смерчей над морем имелась на участке Магри – Веселое.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, смерчи, как правило, не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное. 





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