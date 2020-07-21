Медики рассказали, как вакцины защищают организм от инфекций

21.07.2020, 15:30, Разное

В РФ уже завершились испытания разработанного препарата от коронавируса. Медики рассказали, как действует вакцина, защищая организм человека от различных инфекций.

Согласно имеющимся данным, отечественная вакцина практически готова для массового применения. У всех военных-испытателей к коронавирусной инфекции появились антитела. Медицинские специалисты объяснили, что заболевания, предотвращаемые с помощью прививок, могут быть очень опасными и даже привести к летальному исходу. Вакцины позволяют существенно снизить вероятность заражения, поскольку для выработки иммунитета к патологии используется защитная реакция организма. Человеку вводят не препарат для излечения, а провоцирующее вещество для выработки внутренних лекарств – антител.

Для борьбы с бактериями и вирусами иммунная система использует несколько средств. Среди них – воздействие на инфекцию лейкоцитами, переносимыми с помощью лимфы и крови. При первом столкновении с клетками, вызывающими заболевание, организм в течении нескольких дней вырабатывает инструменты для противостояния бактериям. После гибели вируса иммунной системе удается “запомнить” используемые средства, чтобы в дальнейшем избежать развития болезни.



Вакцина позволяет “подделать” болезнь для выработки иммунитета. Это позволит организм распознать реальную инфекцию и использовать уже выработанные против нее инструменты. Какой именно принцип применялся российскими специалистами для создания вакцины от COVID-19, пока остается секретом. По словам Александра Гинцбурга, являющегося директором института Гамалеи, препарат в скором времени можно будет тестировать на детях, что только подтверждает его безопасность и действенность.