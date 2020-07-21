 

В ЕР призвали исходить из интересов граждан при решении о многодневном голосовании

21.07.2020, 15:16, Новости дня

Процедура голосования в течение трех дней, которую одобрила в третьем чтении Госдума, удобна для избирателей, сообщил первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Норма, касающаяся возможности Центральной избирательной комиссии ввести голосование до трех дней. Она для избирателя лучше? Да, безусловно, лучше. Потому что дает возможность проголосовать большему количеству людей. Потому что это позволяет распорядиться своим временем. Потому что в случае пандемии это безопаснее для избирателей. Второй вопрос – для политических партий сложнее контролировать ход голосования в течение трех дней? Да, безусловно, труднее. И тогда третий вопрос – кто для кого существует? Граждане существуют для политических партий или мы существуем для наших избирателей? Если мы на этот вопрос отвечаем, что мы существуем для наших избирателей, мы из этого и должны исходить», – цитирует Исаева сайт ЕР.

Парламентарий подчеркнул, что если наблюдение за выборами при таком раскладе потребует больших усилий от партии, однако поддержка законопроекта со стороны депутатов указывает на то, что в РФ власть существует для народа, а не наоборот.

«Пусть нам будет труднее, пусть это потребует дополнительных усилий. Мы готовы организовывать контроль на всех избирательных участках», – сказал Исаев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала о процедуре введения многодневного голосования.





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