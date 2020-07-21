 

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» выпустили из СИЗО

21.07.2020, 15:16, Новости дня

Администратора сообщества «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова выпустили из СИЗО в связи с изменением объема обвинений, рассказал его адвокат Максим Пашков.

«Сегодня Худяков был освобожден из следственного изолятора», – сообщил Пашков РИА «Новости».

Накануне стало известно, что следствие решило изменить объем обвинения, вменяемого Худякову, по этой причине его дальнейшее содержание под стражей было сочтено нецелесообразным. Другая мера пресечения Худякову не избрана, этот вопрос может решиться, когда следствие будет предъявлять новое обвинение, заявлял его адвокат.

Создатель паблика «Омбудсмен полиции», в котором Худяков является администратором, бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов также находится под следствием.

Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел: о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции».





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