Косачев сказал, чем удивляет британский доклад о «российском вмешательстве»

21.07.2020, 15:08, Новости дня

Доклад комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве удивляет только снятием с Москвы подозрений во вмешательстве в процесс референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев написал в Facebook, что «доклад комитета британского парламента по разведке и безопасности относительно «российского вмешательства» если чем и удивляет, так это снятием с нас подозрений по Brexit». Однако «все остальное там есть по полной и свалено в кучу – от Шотландии до мирового порядка, который РФ тоже пытается подорвать».

«Что до обвинений – они в очередной раз голословны, бездоказательны и неубедительны. Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» – не то слово. Опаснее», – добавил сенатор.

По его мнению, причина появления этого доклада заключается в попытках британских властей «вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой»: «Brexit неизбежно ставит перед Великобританией новые вызовы – как внутренние, так и внешние. И быть святее дяди Сэма в международных делах, не только улавливая, как раньше, но и генерируя тренды, – весьма заманчивая перспектива».

Косачев выразил сожаление, «что в качестве объекта приложения непомерных амбиций вновь избрана Россия».

«Лучше от этого никому в Европе не станет. Как не стало, впрочем, и от Brexit, и от многих других начинаний бывшей «владычицы морей» в более широком геополитическом контексте», – подчеркнул он.

Напомним, комитет британского парламента заявил, что не нашел свидетельств того, что РФ пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Вместе с тем он призвал усиливать давление на Россию.

Официальный представить МИД Мария Захарова, комментируя доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, назвала его «русофобией в фейковой огранке».

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого–то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

По словам главы государства, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.