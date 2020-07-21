Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

21.07.2020, 15:08, Новости дня

России не грозит эпидемия чумы, болезнь успешно лечится, к тому же бубонная чума не передается от человека к человеку, сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

«Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она в Китае постоянно есть, в Монголии. На Мадагаскаре три года назад вообще вспышка была, там более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день», – передает РИА «Новости» его слова.

Эксперт отметил, что передача бубонной чумы от человека к человеку невозможна.

Напомним, 5 июля в Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму. В тот же день местный комитет здравоохранения подтвердил случай заражения бубонной чумой.

Британское маркетинговое агентство Blueclaw в 2019 году, основываясь на статистике ООН, данных ВОЗ, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, отнесло бубонную чуму к одним из смертельных заболеваний, угрожающих человечеству.



