Можно ли открывать школы во время пандемии?

21.07.2020, 15:05, Разное



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Доподлинно известно, что дети реже заражаются коронавирусом и в основном переносят его легко и даже бессимптомно, однако до сих пор нет ответа на вопрос, как они распространяют инфекцию между собой и среди взрослых.

«Проблема заключается в отсутствии тестирования в начале пандемии. Нам необходимы более тщательные эпидемиологические исследования для того, чтобы оценить, как дети участвуют в распространении инфекции», – цитирует National Public Radio педиатра по инфекционным заболеваниям Орегонского Университета здравоохранения и науки (Oregon Health and Science University) Джуди Гусман-Коттрилл (Judy Guzman-Cottrill).

По словам педиатра Медицинской школы Университета Индианы (Indiana University School of Medicine) Аарона Кэрролла (Aaron Carroll), пока нет никаких данных о том, что дети являются суперспредерами, то есть могут заражать большое количество людей, однако в США большинство школ закрылись еще в марте, когда вирус еще только начал распространяться по всей стране. Поэтому органам образования во всем мире предстоит большой эксперимент: школы будут открываться с разным уровнем контроля за распространением инфекции, после чего врачи получат ответ на вопрос, как дети участвуют в цепочке передачи вируса.

Несколько предварительных исследований из разных стран показали, что дети реже передают инфекцию друг другу и взрослым. Так, в Швейцарии ученые отследили контакты всех маленьких пациентов с диагнозом COVID-19, которые были госпитализированы в больницу Женевы. Оказалось, что дети были предполагаемыми распространителями коронавируса только в трех случаях из 39.

В Австралии исследователи проанализировали передвижения девяти студентов и девяти взрослых людей, зараженных коронавирусом, вступивших в контакт более чем с 700 студентами и 125 сотрудниками учебного заведения. Лишь два случая инфицирования были связаны с этими лицами.

По результатам более масштабного исследования, проведенном в Южной Корее, выяснилось, что возраст детей является важным фактором в распространении коронавируса. Ученые изучили контакты около 5700 пациентов с января по март, и выяснили, что дети младшего возраста реже становятся источниками заражения по сравнению с детьми от 10 лет. В 19% контактах внутри семьи были задействованы дети от 10 до 19 лет, в 5,3% – дети от 0 до 9 лет. Но есть важный нюанс: все это время школы в Южной Корее были закрыты на карантин, поэтому неизвестно, как распространяют инфекцию дети, которые каждый день учатся в закрытом классе вместе с двумя десятками одноклассников.

Исследование из Германии показало, что открытие школ может спровоцировать ускоренное распространение инфекции. После того, как многие учащиеся вернулись в школы в конце мая, уровень заболеваемости среди преподавателей и других сотрудников не увеличился, но заметно выросло число новых случаев COVID-19 среди учащихся. Причем это касается только учеников старших классов, среди детей младшего возраста не было замечено увеличения заболеваемости, что подтверждает выводы корейских исследователей о возрастном факторе.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что решение об открытии школ либо дистанционном обучении должно приниматься исходя из уровня распространения коронавируса в конкретной стране и регионе. Чем быстрее распространяется инфекция, тем опаснее открывать школы.

«Обнадеживает то, что в тех странах, где уже открыли школы, пока не было крупных вспышек в учебных заведения. Так, в Японии, Южной Корее, Финляндии и во Франции было около 1 случая инфицирования на 100 000 человек после того, как открыли школы», – цитирует National Public Radio замдиректора Центра безопасности здравоохранения им. Джона Хопкинса (Johns Hopkins Center for Health Security) Анита Цицерон (Anita Cicero). Эксперт подчеркнула, что все эти страны открыли школы на фоне очень низкого уровня распространения коронавируса.

Отметим, что Минпросвещения РФ заявило о том, что не намерено отказываться от очной формы обучения. Учебный год планируется начать 1 сентября, но без праздничных линеек. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школы будут соблюдать необходимые меры безопасности для недопущения распространения инфекции.

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