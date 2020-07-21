 

Появились сведения об отказе Москвы назначать дату саммита «нормандской четверки»

21.07.2020, 14:53, Новости дня

Информация о согласовании даты саммита в «нормандском формате» не верна, так как Москва не согласовывает вопрос ввиду отсутствия предпосылок для проведения встречи на высшем уровне, сообщил информированный источник.

«Это не соответствует действительности. Мы не согласовываем не только дату саммита, но и само его проведение, потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы собирать саммит», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на принятие по итогам заседания контактной группы по Донбассу решения о прекращении огня в регионе.

«Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа минского процесса. Я ожидаю, чтобы завтра в конце были решения о прекращении огня, что очень важно для Украины, чтобы сберечь жизнь наших людей», – сказал Зеленский.

13 июля вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что украинские власти хотят «модернизировать» Минские соглашения.

До этого он заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны. После этого замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть это заявление, в противном случае Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.

Резников в ответ заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но их пересмотр возможен лишь в формате «нормандского» саммита.





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