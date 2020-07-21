Девушку наказали за сожжение розы на Вечном огне в Петербурге

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21.07.2020, 14:53, Новости дня

Девушку, которая сожгла розу на Вечном огне на Марсовом поле в Петербурге, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В отношении девушки, которая сожгла розу на мемориале «Вечный огонь» на Марсовом поле, составлен административный протокол о мелком хулиганстве», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в понедельник сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видеоролик, на котором видно, как девушка бросает розу в Вечный огонь на Марсовом поле. Позднее выяснилось, что событие произошло в субботу около пяти часов утра. Оперативно была установлена личность 29-летней девушки, а также молодого человека и еще одной девушки, которые принимали активное участие в происходящем.

Уточняется, что молодые люди накануне были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Двадцатидевятилетняя девушка отметила полицейским, что она решила сжечь розу на огне по мотивам личного характера.

Уже находясь в отделе полиции, молодые люди извинились за свой проступок, с ними проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте суд ограничил свободу на два года местному жителю, который пожарил шашлык на Вечном огне.





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