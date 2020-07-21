 

В Кремле опровергли планы Путина провести телефонные переговоры с Макроном и Меркель

21.07.2020, 14:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет в планах телефонных разговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу возможного проведения саммита «нормандской четверки».

«Пока в планах нет», – передает РИА «Новости».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает согласования даты саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, Франция и Германия уже подтвердили готовность.

При этом информированный источник заявил, что Москва не согласовывает этот вопрос в виду отсутствия предпосылок для проведения встречи на высшем уровне.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / За сутки коронавирус в Украине выявили у 429 человек

11.05 / Выборы президента Польши признаны несостоявшимися

06.06 / Ученые приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

30.06 / Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

06.06 / Ликвидация последствий ЧП в Норильске идет полным ходом

27.05 / В России количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 370 тысяч

28.05 / В Конгрессе обсуждают спорный законопроект о надзоре за иностранными разведками

09.06 / Под автомобилем военной полиции РФ в Сирии взорвалась бомба

13.05 / На Украине открыли музей бойцам «Беркута»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска