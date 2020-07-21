 

По факту стрельбы в элитном поселке на Новой Риге начата проверка

21.07.2020, 14:48, Новости дня

Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой якобы был ранен мужчина.

«Поступила информация о стрельбе в коттеджном поселке «Береста» в деревне Раздоры, в ходе которой неизвестный мужчина якобы выстрелил из неустановленного оружия в живот другому мужчине», – передает РИА «Новости» сообщение представителя экстренных служб региона.

По его словам, после инцидента стрелявший мог скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Автомобиль объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что полиция задержала курьера службы доставки, обстрелявшего двух человек в московском районе Строгино.





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