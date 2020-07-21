 

Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов

21.07.2020, 14:48, Новости дня

Американская певица Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила.

«Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», – написала она в Twitter.

На запись певицы отреагировал блогер Максим Кононенко. «Неправда. Максимальный штраф [за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних] составляет 5 тыс. рублей – 70,7 доллара. Зачем ты лжешь?» – спросил он Мадонну по-английски.

Напомним, концерт Мадонны, вызвавший скандал в обществе, состоялся в августе 2012 года.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Партия “Голос” лишила Вакарчука депутатских полномочий

11.05 / В московском метро запустили продажу масок и перчаток

16.07 / Эксперты выяснили, какое питание помогает лечить рак

21.05 / Губерниев заявил о случаях массового употребления допинга в российском биатлоне

04.06 / Ветеранам в Приамурье разрешили не возвращать полученные к 75-летию Победы деньги

29.06 / “Реал” выиграл у “Эспаньола”, “Валенсия” уступила “Вильярреалу”

23.05 / В Киеве с сегодняшнего дня начинают работу общественный транспорт и торговые центры до 1000 м²

16.07 / Зеленский призвал политические силы Украины «вернуть свои территории»

18.06 / Директор “Челси” Грановская: Рады, что Вернер решил присоединиться к нам

14.06 / В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска