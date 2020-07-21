Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов

21.07.2020, 14:48, Новости дня

Американская певица Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила.

«Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», – написала она в Twitter.

На запись певицы отреагировал блогер Максим Кононенко. «Неправда. Максимальный штраф [за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних] составляет 5 тыс. рублей – 70,7 доллара. Зачем ты лжешь?» – спросил он Мадонну по-английски.

Напомним, концерт Мадонны, вызвавший скандал в обществе, состоялся в августе 2012 года.