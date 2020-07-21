Дегтярев назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края

21.07.2020, 14:48, Новости дня

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

«Эта задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономической развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Других задач у меня нет», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что команда экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может трудиться, никто не уходит в отставку.

«Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует ввод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», – сказал Дегтярев.

Ранее в Кремле заявили, что президент Владимир Путин при решениях по Хабаровску руководствовался задачей наладить работу власти и заниматься реализацией национальных целей.

Напомним, в понедельник Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Он предложил занять пост врио главы края депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск и был представлен правительству края.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.