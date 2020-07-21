Врио губернатора с репутацией клоуна

21.07.2020, 14:37, Разное

Сможет ли Михаил Дегтярев остановить протесты в Хабаровске.

В понедельник президент Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Он займет место арестованного Сергея Фургала, избранного хабаровчанами на свой пост в 2018 году, которого президент уволил с должности в связи с утратой доверия. Одиозные законопроекты, рэп-конкурсы и разгромный проигрыш Алексею Навальному во время выборов мэра Москвы в 2013 году, — корреспондентка «Новой» рассказывает, из чего строилась политическая карьера временного главы региона.

Михаил Дегтярев. Фото: РИА Новости

В решение хабаровской проблемы рассматривались несколько сценариев: в частности, мягкий — поставить на место губернатора человека от ЛДПР, и жесткий — силовой, утверждает политолог, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Илдус Ярулин. Кроме того, на место Фургала предлагали назначить хозяйственника-экономиста.

«Видимо пока экономиста не подобрали», — говорит эксперт.

Новому врио Хабаровского края 39 лет, свою карьеру в политике он начал в 2000-х годах в Самаре в движении «Идущие вместе», которое создавалось при поддержке администрации президента. Позже Михаил Дегтярев вступил в «Единую Россию», а также в движение «Молодежное Единство». С 2005 года Дегтярев состоит в ЛДПР.

В Госдуму политик избрался еще в 2011 году. За время работы он успел выступить соавтором более 150 законопроектов и поправок к федеральным законам. До сегодняшнего дня Дегтярев возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, однако имя ему сделали инициативы со спортом совсем не связанные. К примеру, в 2014 году он предлагал запретить оборот долларов в России, а годом ранее заявлял, что работает над поправками к закону «О донорстве»,

которые запретили бы сдавать кровь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Среди других одиозных идей нового главы региона, — замена государственного гимна на «Боже, царя храни», введение ГОСТа на образ Деда Мороза и Снегурочки, а также запрет громких автосигнализаций. Кроме того, политик выступал организатором конкурса «Безграничный рэп» про российские регионы, а в январе 2020 года праздновал победу российской молодежной сборной по хоккею, перепутав игру с аналогичным матчем 2011 года, повтор которого в тот день показывали на «Матч ТВ».

Михаил Дегтярев. Фото: РИА Новости

«Как известно, у Михаила Дегтярева репутация клоуна, все его законопроекты были довольно идиотскими. Возможно, на самом деле он человек неглупый и все это время просто играл на публику. Однако в данном случае это не столь важно. Главное, что он абсолютно чужой для края человек без опыта руководства.

Никакие проблемы, связанные с политическим арестом Фургала, его назначение не решает», — говорит политолог Александр Кынев.

Несмотря на то, что в ответ на предложение президента Дегтярев согласился «немедленно вылететь в Хабаровск», связей с Приамурьем у политика действительно нет. Более того, он дважды выдвигался на мэрских выборах в Москве, в обоих случаях заняв предпоследнее место. В 2013 году в одной гонке с Сергеем Собяниным и Алексеем Навальным он получил 2,86% голосов, а в 2016 году — 6,72%. При этом в марте того же года Владимир Жириновский называл Дегтярева одним из возможных кандидатов президенты РФ от партии, однако тот так и не был выбран в качестве представителя ЛДПР на федеральных выборах.

В назначении Дегтярева важную роль играют несколько факторов: лояльность, хорошо выстроенные отношения с центром, а также партийная принадлежность, уверен политолог Алексей Макаркин.

«Несмотря на то, что Дегтярев — человек из Москвы, люди на площади понимают, что Фургала все равно бы отстранили. Им бы очень не хотелось, чтобы пришел человек от партии власти. А так ЛДПР — это парламентская оппозиция. Кроме того, Дегтярев будет ориентироваться не только на Жириновского, но и на федеральную власть, — он уже имеет опыт работы с ней», — заключает Макаркин.

При этом партийную преемственность совсем иначе оценивает Александр Кынев — ведь акции в Хабаровске проходят вовсе не в защиту ЛДПР.

«Название партии не фигурировало ни на одном плакате, ни на одном митинге. Если вы внимательно посмотрите, оно вообще нигде не обсуждалось. Сама по себе ЛДПР в регионе ничего собой не представляет.

Популярностью обладает лично Фургал, люди поддерживали именно его, партии же шла поддержка чисто символическая», — уверяет Кынев.

Многотысячные протестные акции, связанные с фигурой бывшего губернатора Сергея Фургала, ежедневно проходят в Хабаровске и других городах Дальнего Востока с 11 июля. За несколько дней до этого Фургала задержали по делу об организации убийств и покушений на убийства двух и более человек в связи с их служебной деятельностью группой лиц из корыстных побуждений в начале нулевых годов.

Сам губернатор известен тем, что в 2018 с большим отрывом (69,57 % против 27,97 %) победил на выборах губернатора Хабаровского края, обойдя кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который руководил регионом в течение девяти лет. После победы Фургала на выборах 2019 года ЛДПР получила в краевой думе 30 мандатов из 36, а в городской думе Хабаровска — 34 из 35.

При этом, как указывает Макаркин, изначально Фургал был больше технической фигурой, «не вел активную кампанию и не демонстрировал харизму». Его поддерживали, чтобы проголосовать против Шпорта. «Продуманную политику» он начал проводить уже позже, вместе с ней и получил популярность.

«Само избрание Фургала было признаком протестных настроений и уровня недовольства. Его арест стал мощнейшим триггером для того, чтобы выйти на улицу. Так что Дегтяреву придется иметь дело не только с проблемой Фургала (какую позицию по отношению к нему занять), но и придется иметь дело с общей проблемой: как не поссориться с центром и убедить хабаровчан, что он свой. При этом многие люди в регионе не считают федеральные проекты эффективными», — отмечает Макаркин.

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Сказать, приживется Дегтярев в Хабаровске или нет, можно будет в 2021 году во время единого дня голосования. Пока в регионе он нужен, чтобы снять напряженность. На развитие событий будет влиять команда политика, а также реакция жителей, утверждает политолог Ярулин:

«Рядом с ним должен быть сильный экономист от правительства. Кроме того, важно, кто будет выполнять обязанности вице-губернатора края по внутренней политике. Дегтярев не самоубийца и без команды не прилетит. Кроме того, он должен сказать, что есть договоренность, что после завершения следствия по делу Фургала суд пройдет в Хабаровске. Это удовлетворит большую часть протестующих. Дальше все будет зависеть от того, выдержит ли Дегтярев политику «новой искренности» Фургала или нет».

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»