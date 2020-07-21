Жена султана Сулеймана из “Великолепного века” показала трогательное фото с младенцем

21.07.2020, 14:33, Разное

Эргенч и Корель стали мужем и женой в августе 2009 года. В феврале

2010-го Бергюзар подарила актеру сына Али. Не так давно в семье звезды сериала “Великолепный

век” вновь произошло прибавление: супруга родила Халиту еще одного

наследника – сына, которого назвали Ханом.

Корель посвятила себя уходу за младенцем.

37-летняя артистка не скрывает, что появление второго ребенка сделало ее

счастливой. Накануне в личном микроблоге жена экранного султана

Сулеймана опубликовала трогательное фото. На снимке можно увидеть Бергюзар

и крохотную ручку ее младшего отпрыска.

Артистка призналась, что с волнением ждала

появления на свет каждого из своих детей. Корель счастлива, что сыновья

выбрали ее в качестве матери. Беременность турецкая знаменитость назвала

чудом. “Тогда я нуждалась только в поддержке, молитве и вере”, – отметила

супруга актера.

Напомним, что Корель и Эргенч вместе снимались в сериале “Великолепный

век”. Артистке досталась второстепенная роль, а ее избранник

исполнял одну из главных.

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Публикация от Berguzar Korel (@berguzarkorel) 12 Июл 2020 в 3:48 PDT

Работа в теленовелле о жизни султана Сулеймана стала

испытанием для брака Бергюзар и Халита. Актриса очень ревновала

мужа к его партнерше Мерьем Узерли. Эргенч и его коллега так правдоподобно

изображали страсть на площадке, что у Корель появились сомнения в верности любимого.

Как-то раз у супруги Халита Эргенча сучилась истерика прямо на съемочной площадке

“Великолепного века”. Актриса увидела сцену, в которой ее муж целуется с Мерьем

Узерли, и не смогла сдержать слез.