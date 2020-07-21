Названо условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

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21.07.2020, 14:33, Разное

Переговоры двух лидеров могут состояться только при одном условии – если полуостров вновь вернется в состав Украины. “Встреча Зеленского и Путина возможна на церемонии поднятия украинского флага и снятия российского”, – сообщил Кулеба.

По словам политика, такая ситуация представляется невероятной. Россия не собирается возвращать территорию Украине. В пользу этого говорит тот факт, что накануне Путин прибыл в Крым для расширения военного присутствия на полуострове, добавил министр.

Напомним, в минувший понедельник, 20 июля, президент России посетил судостроительное предприятие “Залив” в Керчи. Владимир Путин принял участие в закладке двух кораблей, названных в честь Ивана Рогова и Митрофана Москаленко.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. 96% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. В Севастополе это предложение поддержали 95% избирателей.

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Публикация от В.В. Путин (@putin_leader) 20 Июл 2020 в 6:30 PDT

Украинские власти считают Крым своей территорией и обвиняют Кремль в оккупации. В России вопрос о принадлежности полуострова называют закрытым. Жители Крыма высказали свое мнение.





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