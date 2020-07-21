 

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

21.07.2020, 14:32, Разное

Жизнь Илона Маска сложно назвать скучной – сейчас его имя регулярно звучит даже в Верховном суде Лондона, где Джонни Депп выясняет отношения с бывшей женой и по совместительству экс-любовницей Маска, Эмбер Херд. Но Forbes решил сообщить миру не о личной жизни предпринимателя, а о его деньгах, впервые включив Илона в пятерку самых богатых людей мира.

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla за сутки разбогател более чем на 5 миллиардов долларов, заняв пятую строку рейтинга с состоянием 74,2 миллиарда. Это произошло на фоне роста стоимости акций Tesla –  на бирже Nasdaq они подорожали более чем на 9 процентов, а с начала года выросли в цене почти на 300 процентов. Стоит отметить, что в январе 2020 года Маск занимал лишь 37-е место рейтинга, а начинал в Forbes со 190-й позиции – впервые он попал в список в 2012 году, тогда его состояние оценивалось в 2,4 миллиарда. Первым в рейтинге Forbes на данный момент значится глава Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на 13 миллиардов – до 189 миллиардов.

Илон МаскИ пока другие считают его сбережения, сам 49-летний Илон публикует в соцсетях новое фото со своим сыном X Æ A-Xii – если по-русски, Икс Эш Эй Твелв.

Ребенок еще не умеет пользоваться ложкой,

– подписал Маск снимок с сыном, сделав это на немецком языке. Фолловеры Илона тут же нашли в этом тайный посыл: так предприниматель хотел блеснуть умом и показать свои лингвистические знания, ведь его будущий завод Tesla будет открыт именно в Германии. 

Илон Маск с сыном





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