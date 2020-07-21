 

Скандалы: На Сергея Фургала нашли свидетелей в милиции

21.07.2020, 14:32, Разное

Бывшие правоохранители объяснили, как и почему отпустили будущего губернатора

Как сообщили в СКР, освобожденный в понедельник от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Сергей Фургал мог оказаться под следствием за убийство еще в 2004–2005 годах, но через два дня его отпустили, оформив соответствующий протокол с ошибкой в фамилии. Как предполагает следствие, «Фургану» — под таким именем он фигурировал в одном из документов — помогли местные милиционеры, фактически состоявшие у него на зарплате, и прокуроры.

В следственном комитете в понедельник сообщили, что Сергей Фургал и его ближайший компаньон Николай Мистрюков являлись подозреваемыми в совершенном в 2004 году убийстве предпринимателя Евгения Зори. В СКР отметили, что само преступление было связано с конфликтом из-за железобетонного завода, которым владел господин Зоря. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения в пользу господина Зори.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«На первоначальном этапе расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.— Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в их отношении впоследствии было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств».

По словам госпожи Петренко, собранные СКР данные свидетельствуют, что на тот момент крупный предприниматель и депутат регионального законодательного собрания Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции.

Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка. По данным “Ъ”, будущего губернатора в нем назвали Фурганом.

Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Евгения Зори, не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании господ Фургала и Мистрюкова.

В СКР отметили, что намерены всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году.

По данным “Ъ”, о ранее благоприятном для Сергея Фургала сотрудничестве с силовиками следствие узнало из показаний самих бывших хабаровских милиционеров.

Они сообщили, что фактически состояли на зарплате у будущего губернатора, помогая ему решать различные вопросы. Сейчас, по данным “Ъ”, эти люди, как и господин Мистрюков, являются свидетелями обвинения. Самим же им за взятки и должностные преступления ответственность уже не грозит, так как вышли сроки давности.

Николай Сергеев





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