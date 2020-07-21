Скандалы: Александр Бастрыкин доследует своего бывшего зама

21.07.2020, 14:32, Разное

Начата доследственная проверка экс-начальника главного военного следуправления комитета генерал-полковника Александра Сорочкина по поводу возможной взятки

Как стало известно “Ъ”, доследственная проверка проводится в отношении бывшего зампреда СКР—начальника главного военного следственного управления комитета Александра Сорочкина. Ход заявлению, поступившему на него от Михаила Барышева, экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА, дал лично председатель комитета Александр Бастрыкин. По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.

О доследственной проверке в отношении генерал-полковника юстиции в отставке Сорочкина защита Михаила Барышева, который сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела, узнала, обратившись в Московский гарнизонный военный суд, в котором обжаловала бездействие следствия. В марте этого года полковник Барышев оформил явку с повинной, в которой рассказал, что был вынужден оказывать различные услуги военному следствию, в частности в течение нескольких лет оплачивал из денег, привлекаемых в качестве спонсорских для ЦСКА, тренировки в престижном фитнес-центре на Кутузовском проспекте Москвы Марии Сорочкиной, дочери тогдашнего заместителя Александра Бастрыкина. В апреле генерал-полковник Сорочкин по собственному желанию был отправлен в отставку указом президента, хотя в своей должности мог находиться еще как минимум три года (до 65 лет), а затем по решению председателя комитета доработать и до 70 лет. Тем более что выходец из структур госбезопасности Александр Сорочкин (он, окончив следственный факультет Высшей школы КГБ и аспирантуру Академии Министерства безопасности России, до 1 декабря 2007 года служил в ФСБ, откуда перешел в СКР) в последнее время исполнял обязанности первого заместителя Александра Бастрыкина, являясь одним из претендентов на его место.



С СКР адвокаты Михаила Барышева судились, пытаясь выяснить, почему сообщению экс-сотрудника Минобороны не дали ход. Однако во время разбирательства выяснилось, что в отношении генерал-полковника Сорочкина уже вовсю проводится доследственная проверка.

По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.

Михаил Барышев, по данным “Ъ”, дал показания, что был вынужден оказывать различные услуги военному следствию, а также многим его руководителям лично, чтобы они, в свою очередь, помогали советами, как минимизировать последствия вынужденных нарушений финансовой дисциплины при подготовке Третьих всемирных военных игр в Сочи-2017 (подготовку к ним полковнику Барышеву пришлось проводить при полном отсутствии бюджетного финансирования). Однако затем чиновники буквально сели ему на шею: денег и возможностей у полковника уже не хватало, тем более что он перешел на новую работу, возглавив главное управление по работе с личным составом Минобороны. Поэтому, когда военное следствие возбудило в отношении Михаила Барышева уголовное дело сразу по нескольким фактам, в том числе о получении взяток и хищениях (ст. 290 и 159 УК РФ), он решил, что таким образом следователи пытаются спрятать и финансовые отношения, которые между ними были. В связи с этим полковник несколько раз выражал недоверие военному следствию, заявлял отвод как непосредственным участникам расследования, так и их руководителям, но всякий раз получал отказ.

По версии Михаила Барышева, которая подтверждается платежными документами, по его указаниям помощник Максим Лабунцов со своей банковской карты или наличными оплачивал фитнес дочери генерал-полковника, потратив на это более 800 тыс. руб. Заявление вначале было адресовано в главную военную прокуратуру, а оттуда переправлено Александру Бастрыкину.

Источники “Ъ” сообщают, что сам Александр Сорочкин во время опроса вымогательство и получение денег или услуг от начальника ЦСКА не признал.

По его версии, данная история — якобы личное дело его дочери и полковника, к которой он не имеет никакого отношения. В свою очередь, Сорочкина-младшая будто бы утверждает, что и представить не могла, что оплата кем-то ее тренировок может являться фактом коррупции Сорочкина-старшего.

По итогам доследственной проверки в зависимости от квалификации действий фигуранта может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 или ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), по которым ему будет грозить от 7 до 12 лет заключения. В отношении экс-начальника ЦСКА расследование в данном эпизоде прекратят, так как он стал жертвой вымогательства и активно способствовал раскрытию преступления.

Адвокат Александр Балян подтвердил “Ъ” сам факт доследственной проверки, отметив, что с самого начала, не веря военному следствию, он со своим подзащитным Михаилом Барышевым добивался передачи расследования в производство независимого следователя из гражданских структур СКР.

Александр Балян подчеркнул, что полковник Барышев по-прежнему не признает свою вину. Он считает, что его по указке недобросовестных военных следователей, избегая ответственности за хищения, оговорили некоторые из проворовавшихся подрядчиков военных игр в Сочи и его собственных подчиненных, причастных к этим хищениям.

Николай Сергеев