Великобритания официально объявила Россию «угрозой» и приоритетом в сфере безопасности

21.07.2020, 14:30, Новости дня

Британское правительство считает Россию «значительной» угрозой и главным национальным приоритетом в сфере безопасности. Об этом говорится в ответе кабинета министров на доклад по РФ парламентского комитета по разведке.

«Великобритания давно признает, что сохраняется значительная угроза Великобритании и ее союзникам со стороны России, в том числе объем обычных вооружений, дезинформация, незаконное финансирование, операции по влиянию и кибератаки», – передает РИА «Новости» заявление правительства.

В нем также сказано, что «Россия остается для правительства главным национальным приоритетом в сфере безопасности».

Британское правительство также заявило, что намерено «разоблачать» методы работы ГРУ (речь идет о Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России, органе внешней разведки Минобороны России, прежде именовавшемся Главным разведывательным управлением).

«Правительство продолжит наращивать понимание того, какие меры предпринимает ГРУ против Великобритании и ее союзников, проливать свет на его деятельность, разоблачать методы и делиться информацией о них с нашими союзниками. Мы применим весь спектр инструментов для противостояния угрозы со стороны ГРУ и будем тесно работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить свою защиту», – утверждают авторы документа.

В ответе правительства также говорится, что официальные каналы для диалога с Россией и сотрудничество с ней по вопросам международной безопасности необходимы. «Правительство также работает над развитием культурных и образовательных связей с Россией и продолжает поддерживать защитников прав человека и других представителей гражданского общества, находящихся под усиливающимся давлением со стороны российских властей», – сказано в заявлении.

Ранее во вторник сообщалось, что доклад о приписываемом РФ «вмешательстве» во внутреннюю политику Великобритании будет опубликован до начала парламентских каникул в королевстве 22 июля.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого–то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

Также по словам главы государства, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.



