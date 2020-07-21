Парламент обвинил британское правительство в отсутствии должного расследования действий России

21.07.2020, 14:28, Новости дня

Британское правительство и британская разведка не подготовили и не провели должную оценку попыток Кремля вмешаться в референдум по «Брекситу» в 2016 году, утверждается в докладе «Россия», вышедшем с большой задержкой.

Вывод содержится в 50-страничном документе, подготовленном комитетом британского парламента по разведке и безопасности. В нем говорится, что министры «не видели и не искали свидетельств успешного вмешательства в демократические процессы в Соединенном Королевстве».

«Нам не предоставили никаких оценок попыток российского вмешательства, сделанных после референдума», – заявил комитет, проверяющий работу британских разведслужб, противопоставив эту реакцию действиям американских властей.

«Ситуация разительно контрастирует с реакцией США на утверждения о российском вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году, где разведсообщество представило свои оценки в течение двух месяцев после голосования, обнародовав несекретное резюме», – говорится в докладе.

Члены комитета заявили, что они не могут с уверенностью заключить, пытался ли Кремль вмешаться в голосование по «Брекситу» и были ли эти попытки успешными, поскольку никаких усилий, чтобы выяснить это, не предпринималось.

«Даже если вывод на основе такого анализа заключался бы в том, что минимальное вмешательство имело место, это, тем не менее, заверило бы общественность в том, что демократические процессы [в стране] оставались в относительной безопасности», – отмечается в докладе.

Межпартийный комитет отметил, что общедоступные исследования указывают на преобладание «публикаций в пользу "Брексита" и против ЕС» на телеканале Russia Today и медиа-ресурсе Sputnik в период голосования, а также на «использование "ботов" и "троллей"» в Твиттере, как на свидетельства российских попыток повлиять на процесс.

Однако члены комитета пожаловались, что когда в начале расследования они запросили письменные свидетельства у MI5, контрразведывательное ведомство «сначала предоставило лишь шесть строчек текста», вызвав критику со стороны комитета.

Россия пыталась оказать влияние на кампанию перед референдумом о независимости Шотландии от Соединённого королевства в 2014 году, утверждается в докладе.

В целом в документе содержатся рекомендации проводить более жёсткую линию по отношению к Кремлю. В частности, рекомендуется более тщательно контролировать приток российских денег в Британию. Политика нескольких предыдущих британских кабинетов по отношению к Москве названа в документе слишком мягкой.

Указывается, в частности, что Британия принимала «российских олигархов» «с распростёртыми объятиями», что создало дополнительные угрозы безопасности.

В докладе содержится вывод о том, что улучшение отношение между Великобританией и Россией вряд ли возможно при нынешнем российском руководстве.

Авторы доклада обвинили MI5 в том, что спецслужба проявляла «крайнюю осторожность», заявив, что ее «отношение нелогично», поскольку речь идет о «защите процесса и механизма от вмешательства враждебных государств – функции которая возложена на… разведывательные ведомства и службы безопасности».