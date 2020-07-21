Канье Уэст рассказал о новом разладе с Ким Кардашьян: “Она хотела запереть меня дома”

21.07.2020, 14:25, Разное

В начале июля известный музыкант Канье Уэст анонсировал свое участие в предвыборной гонке, а на прошлой неделе официально зарегистрировался как кандидат на пост президента США. В связи с новой главой в своей карьере и жизни рэпер стал особенно словоохотлив – и кажется, последнее совсем не нравится его близким. В частности, во время своего первого выступления перед избирателями 19 июля Канье рассказал о том, что он против абортов и что во время первой беременности (дочерью Норт) его супруга Ким Кардашьян даже думала избавиться от их ребенка. Но затем все же изменила свое решение. Рассказ об этом музыкант сопроводил словами “Ким может развестись со мной после этих слов” и расплакался. И кажется, расплата за его откровенность уже последовала.

Вчера вечером в Twitter Канье появилось сразу несколько довольно неожиданных публикаций, основной смысл которых сводился к следующему:

Ким пыталась прилететь в Вайоминг вместе с доктором и запереть меня – прямо как в фильме “Прочь”. И все потому, что я вчера плакал о спасении жизней наших дочек… Если меня кинут в заточение, как Манделу, вы будете знать, кто в этом виноват.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Впрочем, основной виновницей в этой ситуации Канье считает не свою возлюбленную, а ее мать Крис Дженнер. О чем и говорит в других еще более странных публикациях:

Крис и Ким, срочно позвоните мне… Крис, не пытайся играть со мной. Не приближайся к моим детям, ты пыталась запереть меня.

Большую часть твитов Канье затем удалил, написав “Я намерен сейчас сфокусироваться на музыке” – и выложив треклист нового альбома. Примечательно, что этот цифровой срыв музыканта успел прокомментировать его друг Илон Маск. Он написал: “Я общался с Канье час назад, и он был в норме”. Судя по комментариям инсайдеров издания DailyMail, которые уже несколько недель сообщают о биполярном расстройстве Канье, до нормы семейству Уэста еще очень далеко. По сообщениям анонимов, Ким и все ее родные в шоке от выступления Канье, с ужасом ждут его новых высказываний и “осознали, что Канье срочно требуется помощь”.

Напомним, в начале июля Канье Уэст поделился со своей многомиллионной аудиторией в Twitter, что планирует баллотироваться на должность главы государства. Его тут же поддержал миллиардер и глава компании Space X Илон Маск, написав в соцсетях, что Уэст может рассчитывать на его “полную поддержку”. 14 июля издание New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, сообщило, что Уэст отказался от участия в выборах и распустил всю свою команду. А незадолго до этого, 9 июля, издание TMZ со ссылкой на собственных инсайдеров писало, что музыкант переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором мания чередуется с депрессией. 15 июля выяснилось, что Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов. Документы Канье подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки – в других штатах Уэст эти сроки уже пропустил.