 

Политолог поведал о страхах Лукашенко: Боится попасть под влияние Путина

21.07.2020, 14:23, Разное

В Белоруссии с конца мая идут акции протеста. Люди призывают Лукашенко сложить полномочия и требуют прекратить давление на оппозиционных кандидатов в президенты.

Лукашенко оказался в непростой ситуации, уверен Тышкевич. Белорусский лидер пытается балансировать между интересами России, Запада и Китая. Если президент применит силу к протестующим, США и ЕС с большой долей вероятности введут санкции против Минска.

В таком случае Пекин может потерять интерес к Минску, считает эксперт. Если это произойдет, то Лукашенко окончательно попадет под влияние Кремля, чего Батька очень боится, уверен Тышкевич.

Пока же происходящее в Белоруссии устраивает российское руководство, считает политолог. По его мнению, Москва не будет помогать Лукашенко, ведь нарастание напряженности вокруг белорусского лидера может быть выгодно Кремлю и позволит в дальнейшем сделать Батьку более сговорчивым, заявил Тышкевич на своем ютуб-канале.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Центризбирком республики зарегистрировал пять кандидатов. Банкир Виктор Бабарико и бывший посол в США Валерий Цепкало не были допущены до голосования. Сейчас в республике идет предвыборная кампания.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко. Белорусский лидер якобы был госпитализирован. Но в пресс-службе главы государства это опровергли.





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