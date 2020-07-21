Раскрыты подробности иска Федосеевой-Шукшиной к Алибасову

21.07.2020, 14:16, Новости дня

Суд принял исковое заявление Лидии Федосеевой-Шукшиной в отношении ее мужа Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцарю, рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая.

Вербицкая заявила, что в скором времени начнется судебное разбирательство. Федосеева-Шукшина настаивает на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру, передает РИА «Новости».

«Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем», – сообщила юрист порталу teleprogramma.pro.

Вербицкая отметила, что на момент подписания договора о дарении недвижимости Федосеева-Шукшина не осознавала своих действий, для доказательства данного заявления подзащитная и адвокат планируют провести судебную и психиатрическую экспертизу.

Напомним, в мае адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.