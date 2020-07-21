 

Раскрыты подробности иска Федосеевой-Шукшиной к Алибасову

21.07.2020, 14:16, Новости дня

Суд принял исковое заявление Лидии Федосеевой-Шукшиной в отношении ее мужа Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцарю, рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая.

Вербицкая заявила, что в скором времени начнется судебное разбирательство. Федосеева-Шукшина настаивает на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру, передает РИА «Новости».

«Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем», – сообщила юрист порталу teleprogramma.pro.

Вербицкая отметила, что на момент подписания договора о дарении недвижимости Федосеева-Шукшина не осознавала своих действий, для доказательства данного заявления подзащитная и адвокат планируют провести судебную и психиатрическую экспертизу.

Напомним, в мае адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Новый седан Volkswagen Polo начал продаваться в России

27.06 / ЦИК пообещала проверить жалобы на отсутствие перчаток и масок в регионах при голосовании

13.05 / В Эстонии подписали договор о строительстве первого этапа границы с Россией

25.05 / Первую в Европе пересадку легких пациенту с коронавирусом провели в Вене

04.06 / Московская биржа открылась снижением

27.06 / Ляшко рассказал об отношениях с Кличко

16.06 / В Пскове по делу Светланы Прокопьевой начался допрос свидетелей

09.07 / Запасы пшеницы в регионах РФ оказались на минимуме за последние годы

10.07 / «Не самая мудрая тактика» — отказ Швеции от карантина так и не принёс ей экономической пользы

02.06 / Резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска