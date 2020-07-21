 

В Кремле отреагировали на фото Кадырова с пулеметами

21.07.2020, 14:08, Новости дня

Российские законы строго регламентируют владение огнестрельным оружием, и если все оформлено в соответствии с законом, то никаких проблем нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами.

«В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. Здесь не важно, кто ты – рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», – передает слова Пескова ТАСС.

Госдеп в понедельник заявил, что США вводят новые санкции против Рамзана Кадырова, после чего глава Чечни опубликовал фото с пулеметами в оружейной комнате и сообщил госсекретарю США Майку Помпео, что «принимает бой».





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