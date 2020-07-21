 

Некоторым ВИЧ-инфицированным разрешили усыновлять детей в России

21.07.2020, 14:08, Новости дня

Правительство разрешило пациентам с ВИЧ-инфекцией, которые находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года и получают терапию, усыновлять, принимать под опеку, брать в приемную или патронатную семью детей.

«Согласно изменениям, усыновление возможно ВИЧ-инфицированными, находящимися на диспансерном наблюдении более года и получающими необходимую терапию, позволяющую контролировать течение заболевания», – передает «Интерфакс» слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Согласно информации, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, правительство изменило перечень заболеваний, при которых нельзя усыновлять, принимать под опеку, брать в приемную или патронатную семью детей.

В этот перечень добавлено условие для лиц с ВИЧ-инфекцией – нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, определяемая вирусная нагрузка и уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл. У ВИЧ-отрицательных людей данный показатель обычно – от 600 до 1200 клеток на микролитр.

Напомним, в мае 2019 года Государственная дума приняла закон, позволяющий усыновлять детей больным ВИЧ и вирусом гепатита C. Судам разрешили отходить от положений ст. 127 Семейного кодекса в случае, если инфицированный ВИЧ или гепатитом C уже проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого или заслуживающих внимания обстоятельств.





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