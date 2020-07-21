 

Ученые наконец объяснили, почему у людей бывает “гусиная кожа”

21.07.2020, 14:01, Разное


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Пупырышки, которые появляются на коже человека под действием холода или эмоциональных потрясений, называют «гусиной кожей». Рефлекс, вследствие которого появляются эти пупырышки и встают дыбом волосы, очень важен для животных. В частности, он придает им устрашающий вид. Человеку эта реакция не требуется для выживания, но она сохранилась у него в течение эволюции. Это долгое время оставалось загадкой для ученых.

В новой научной работе, опубликованной в Cell, предлагается объяснение тому, почему мы до сих пор периодически покрываемся мурашками. Исследование было проведено на мышах и на изолированных волосяных фолликулах человека.

«Гусиная кожа» возникает, когда сокращаются мышечные волокна в волосяном фолликуле. Это происходит после получения ими сигнала от автономной нервной системы. Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, обнаружило, что клетки, которые непосредственно отвечают за появление пупырышков на коже, имеют и другую функцию. И эта функция действительна важна.

Гладкомышечные клетки волосяных фолликулов играют важную роль в регулировании деятельности стволовых клеток, которые необходимы для регенерации фолликулов и волос. Мышечные клетки – звено, через которое передается нервный сигнал стволовым клеткам. За появление «гусиной кожи» и за работу стволовых клеток отвечают одни и те же нервы и мышечные волокна.

Ученые также обнаружили, что нервы не просто регулируют функционирование стволовых клеток. Оказалось, что этот процесс происходит с учетом температуры окружающей среды: при помощи этого механизма холодная погода может стимулировать работу волосяных фолликулов.

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