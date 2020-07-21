 

СБУ и налоговая проводят обыски на объектах “Укрзалізниці”

21.07.2020, 13:55, Новости дня

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски в “Укрзалізниці”. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что обыски проходят на ряде объектов “Укрзалізниці”.

“Проводится досудебное расследование по возможному злоупотреблению служебным положением и уклонению от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и “Укрзалізниці”, – говорится в сообщении.

В “Укрзалізниці” подчеркнули, что способствует СБУ и ГФС в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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