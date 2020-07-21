СБУ и налоговая проводят обыски на объектах “Укрзалізниці”
21.07.2020, 13:55, Новости дня
Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски в “Укрзалізниці”. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что обыски проходят на ряде объектов “Укрзалізниці”.
“Проводится досудебное расследование по возможному злоупотреблению служебным положением и уклонению от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и “Укрзалізниці”, – говорится в сообщении.
В “Укрзалізниці” подчеркнули, что способствует СБУ и ГФС в проведении следственных действий и готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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