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21.07.2020, 13:53, Новости дня

Стало известно имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке. По данным источников местного издания «Волынские новости», злоумышленника зовут Максим Кривош.

«Это его ненастоящее имя. Мужчину на самом деле зовут Кривош Максим Степанович. Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу «Философия преступника», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Отмечается, что захватчик часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, «правда, диковатого». Кроме того, он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Ранее злоумышленник представился правоохранителям ненастоящим именем «Максим Плохой».

Кроме того, сообщалось, что захвативший автобус мужчина якобы удерживает два автобуса в Луцке. В соцсетях мужчина потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе.

Он пригрозил подорвать все бомбы, установленные в автобусах с пассажирами в Луцке, если его требования не будут выполнены.

До этого стало известно, что у мужчины с собой есть взрывчатка и оружие.





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