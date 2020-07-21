 

Украине пригрозили потерей восьми областей

21.07.2020, 13:53, Новости дня

Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».

По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию.

Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

«У нас восемь областей в зоне риска», – передает РИА «Новости» слова экс-депутата.

Напомним, ранее в июле в Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине.





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