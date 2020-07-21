Названы сроки строительства российских АПЛ с гиперзвуковым оружием

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21.07.2020, 13:48, Новости дня

Российские многоцелевые АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М («Ясень-М») с гиперзвуковым оружием войдут в состав ВМФ в 2027-2028 годах, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Построить лодки мы планируем в течение шести с половиной лет, то есть флот их получит на рубеже 2027-2028 годов», – сказал РИА «Новости» Рахманов.

Закладка подлодок состоялась в понедельник на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске. Гендиректор завода Михаил Будниченко рассказывал, что обе АПЛ оборудуют гиперзвуковым оружием.

На данный момент на стапелях «Севмаша» строятся шесть АПЛ типа «Ясень». О вооружении их гиперзвуковым оружием впервые говорится официально.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью в девять Махов (в девять раз быстрее скорости звука) и дальностью полета свыше 1 тыс. километров. На вооружение их планируется принять в 2020-2021 годах.

Президент Владимир Путин заявлял, что заложенные в понедельник подлодки назвали так в честь городов воинской славы – «Воронеж» и «Владивосток».





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