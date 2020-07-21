 

В Казани запретили продавать билеты иногородним болельщикам «Спартака»

21.07.2020, 13:48, Новости дня

Перед матчем РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» на кассах стадиона в Казани появилось объявление о продаже билетов только по предъявлении паспорта с регистрацией на территории Татарстана.

Как пишет издание Kazanfiirst, на кассе стадиона в Казани висит объявление, которое гласит, что «по распоряжению администрации ФК «Рубин» билеты на матч «Рубин» – «Спартак» можно приобрести только по предъявлению оригинала паспорта с регистрацией на территории Республики Татарстан.

«Ввиду того, что матч вызывает повышенный зрительский интерес, принято решение продавать билеты исключительно с пропиской в Республике Татарстан. Чтобы как можно больше желающих среди болельщиков «Рубина» смогли попасть на стадион. По этой же причине будет недоступна продажа билетов в режиме онлайн. А согласно пункту 3.6.6 Регламента, зрители гостевой команды на трибуны не допускаются», – объяснили свое решение в «Рубине».

«Знающие люди осторожно намекнули, что в чашу арены не будут пропускать болельщиков в атрибутике «Спартака» (вообще-то это один из пунктов Регламента). Но, что скрывать, на него иногда закрывали глаза. Здесь же будут смотреть в оба. Чуть ли не любой элемент одежды красного цвета станет поводом для разворота в обратную сторону. Зная особую любовь казанской полиции к странным приказам, можно быть уверенными, что ребята будут работать на совесть», – добавляет издание.

Матч «Рубин» – «Спартак» пройдет в Казани на «Ак Барс – Арене» 22 июля, начало в 19.00.





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