Парламент Великобритании обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон

21.07.2020, 13:48, Новости дня

Российские олигархи и бизнесмены отмывают через Лондон незаконные средства и продвигают государственные интересы РФ с помощью денег, утверждается в докладе комитета по разведке британского парламента.

Отмечается, что Лондон стал излюбленным местом российских олигархов и бизнесменов после того, как в 1994 году была введена инвестиционная виза. Тогда власти Великобритании почти не интересовались законностью происхождения этих средств, что, как говорится в докладе, оказалось ошибкой, передает РИА «Новости».

«Что сейчас ясно, так это то, что на самом деле это было контрпродуктивно, так как предлагало идеальные механизмы, с помощью которых незаконные финансовые средства могут быть переработаны через то, что называется лондонский «прачечный автомат», – говорится в докладе.

Указывается, что российские бизнесмены для того, чтобы «отмыть репутацию», вливали деньги в пиар-компании и благотворительные организации, а также в культурные и академические учреждения.

«Российское влияние в Великобритании стало «новой нормальностью» и существует много россиян, близких к Путину, которые хорошо интегрированы в британский бизнес и социальную сферу, и приняты, благодаря их богатству», – заявляют авторы доклада.

Отмечается, что приход российских денег привел к росту активистов, частных лиц и организаций, лоббирующих интересы элиты из России.

«Юристы, бухгалтеры, агенты по недвижимости и пиарщики вольно или невольно сыграли роль в расширении российского влияния, которое часто связано с продвижением гнусных интересов российского государства», – заявили в комитете по разведке.

В феврале сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает дела около 140 проживающих в Британии состоятельных людей, значительное число из которых – граждане и выходцы из России.