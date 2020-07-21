Госдума – серьезная школа Михаила Дегтярева?

21.07.2020, 13:41, Разное

– Мы Михаила Владимировича знаем с положительной стороны, он очень ответственный молодой политик. Но, несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и, конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось, — заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин сразу после того, как депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края.

«Серьезная школа» — это, надо понимать, время, проведенное Дегтяревым в парламенте. В шестом созыве, когда появилась мода на инициативы дикие и нелепые, Дегтярев не отставал от коллег. Да что там, как и положено юному спортсмену, бежал в первых рядах. Много его прекрасных инициатив уже вспомнили: это он собирался запретить хождение долларов США на территории Российской Федерации. Планировал ввести ГОСТ на Деда Мороза (не пытайтесь понять, что это вообще значит — я все равно не смогу объяснить, да и сам Дегтярев не смог бы). Утверждал, что Кремль следует перекрасить в белый цвет. Ну и так далее. Мне лично милее прочих его идея по улучшению российских паспортов — Дегтярев эти скучные книжки предлагал украсить портретами выдающихся исторических деятелей и патриотическими текстами. А что? Могло бы получиться красиво. Жаль, не реализовали.

А вот в седьмом созыве, когда право юродствовать публично оставлено было только буйному единороссу Виталию Милонову, Дегтярев сидел тихо и не отсвечивал. Способный, в общем, ученик, ничего не скажешь.

На этом фоне рассуждения Володина о регионализме начинают даже казаться вполне нормальными: Дегтярев — человек из региона, и отправляют его начальствовать тоже в регион. Все логично! Правда, он из Самары, а шлют его в Хабаровск, но это ведь такие мелочи. Всего 5626 километров по прямой.

И в самом назначении юного депутата из ЛДПР после многодневных хабаровских протестов, и в напутственной речи многомудрого Володина легко рассмотреть издевку. Легко, но неправильно. Потому что Путин, назначивший Дегтярева, не издевается. И Володин, рассуждающий с серьезным лицом про «серьезную школу» тоже не издевается. Они просто из нашего, обычного мира окончательно переехали в свой, параллельный. Там и обосновались, оттуда и вещают.

И в их параллельном мире все вполне понятно и последовательно. Освободившееся не без причины кресло хабаровского губернатора достается — до выборов — представителю его же партии. В параллельном мире ЛДПР — настоящая, серьезная, и даже оппозиционная партия. И парламент настоящий, там все, как у взрослых: кипят дискуссии, борются с партией власти непримиримые оппозиционеры, но заботятся все при этом исключительно о благе страны. Парламент — это вовсе не место, где странные люди произносят дикие речи и штампуют не ими сочиненные законы. Вам показалось.

И выборы там настоящие, и голосование за поправки настоящее. Зря что ли Памфилова утверждала, что не было никакого голосования на пнях и в багажниках автомобилей, хотя видео и фотографии пней с багажниками переполняли интернет? Тут нет никакого противоречия — потому что в это в обычном мире были пни и багажники, а в параллельном, где обитают Памфилова и ее начальники, — одни только «прекрасно оборудованные участки на придомовых территориях».

В параллельном мире жителей волнуют по-настоящему лишь два вопроса: каковы все-таки подлинные причины Второй Мировой войны и когда следующий парад?

Там можно всерьез обсуждать, насколько опасны для жителей страны изображения радуги, и никто не сочтет это признаком серьезного ментального расстройства.

И солнце там всегда сияет, и рейтинг национального лидера давно пробил небесную твердь. Господь на него фуражку вешает, когда с работы домой возвращается.

В общем, они над нами не издеваются. Они и правда так думают. Их мир именно так и выглядит. Вам может показаться, что вам плюнули в лицо, а на самом деле с вами искренними восторгами делятся.

Некоторые проблемы в дивном параллельном мире начинаются, когда в его двери рискнет кто-нибудь постучать из мира обычного: «Вот вы говорите, что у нас настоящие выборы, да? Ну, мы бы хотели увидеть своих кандидатов на выборах. В полном соответствии с вашими же законами». Если в этом случае обитатели параллельного мира чувствуют свою силу, то рискнувшие постучать в его двери получают в ответ полицейскими дубинками по головам. Вспомните прошлое лето в Москве, оккупированной полицейскими и росгвардейцами: так вот и выглядит пересечение обычного мира и мира параллельного.

В параллельном мире можно утверждать, например, — всерьез! — что одиночный пикет есть «действие, содержащее в себе признаки массового мероприятия». Можно в суде, не краснея, это заклинание повторять. А, ну и да, суд там, разумеется, независимый и беспристрастный, как же иначе.

А если обитатели параллельного мира силы за собой не чувствуют, то просто предпочитают делать вид, будто вообще ничего не происходит. Именно это мы больше недели могли наблюдать в Хабаровске. Да и назначение Дегтярева не то чтобы слишком уж сильно меняет ситуацию.

Вообще действия обитателей параллельного мира могут показаться стороннему наблюдателю хаотичными. Но нет. Все осмыслено, все ради того, чтобы исключить саму возможность вторжений в параллельный мир из мира нормального. И полиция с Росгвардией, и все репрессивные законы, и превращенные в стыдный спектакль выборы…

Вот только каждый раз, когда нормальный мир получает от параллельного или дубинкой по голове, или нечто, похожее до степени неотличимости на откровенную издевку, все больше и больше людей из обычного мира — обычных людей из обычного мира, не озабоченных политикой, предпочитавших не думать о происходящем, считавших до поры, что их это все не касается, — начинают что-то важное про параллельный мир понимать. Проходят, извините за выражение, серьезную школу.

Обитатели параллельного мира — хорошие учителя, и это для них плохая новость. Успеть бы вот только доучиться, пока они наш обычный мир до конца не доели.

Иван Давыдов, МБХ Медиа