 

В Минэкономразвития предложили отменить в России врачебную тайну и тайну переписки

21.07.2020, 13:37, Разное

В Министерстве экономического развития России выступили с идеей временной отмены в стране тайны связи, переписки и врачебной тайны. Согласно инициативе, отмена будет носить временный, экспериментальный характер.

Так, врачебную тайну хотят отменить для развития “Национальной базы медицинских знаний”, использующей нейросети для постановки диагнозов. А тайну переписки и разговоров предполагается “принести в жертву” ради некоего сервиса, который позволит повысить эффективность бизнеса.





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