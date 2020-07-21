Росавиация предложила возобновить международные полеты из шести городов

21.07.2020, 13:31, Разное

Росавиация предложила правительству возобновить полеты за рубеж из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы ведомства Александра Нерадько. Источник РБК подтвердил, что на первом этапе разрешить международные полеты предлагается из этих шести городов.

По информации «Известий», города выбирались по географическому принципу так, чтобы в каждом макрорегионе был определен один крупный аэропорт, через который жители близлежащих городов смогут летать за границу. При этом в Москве, по словам источника, возможность обслуживать международные рейсы планируют дать трем аэропортам — Домодедово, Шереметьево и Внуково.

На втором этапе, как передают «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию по коронавирусу и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИД направлять в кабмин список стран, куда полеты возможны из любого международного аэропорта страны.

Если международное авиасообщение с другими странами восстановят 1 августа, то российские аэропорты, не включенные в перечень внутригосударственных хабов, смогут принимать рейсы из-за рубежа не раньше середины месяца.

Из-за пандемии коронавируса РФ приостановила международное авиасообщение в конце марта. С 15 июля власти начали переговоры о возобновлении полетов за границу. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что летать можно будет только в страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения COVID-19 не будет превышать 1.