В Кремле объяснили решение Путина по Хабаровску

21.07.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин при решениях по Хабаровску руководствовался основной задачей – наладить работу власти и заниматься реализацией национальных целей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, чем президент обосновывает выбор Михаила Дегтярева на пост врио главы Хабаровского края, что российский лидер «главным образом (…) руководствовался основной задачей – это наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работать, в том числе, и в русле тех самых основополагающих документов о планах развития, о национальных целях, которые сейчас ставятся во главу угла», передает РИА «Новости».

Также он утвердительно ответил на вопрос о том, руководствовался ли Путин мнением жителей Хабаровского края при назначении Дегтярева: «Безусловно. Ну, конечно, мы же неоднократно говорили о том, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе».

Представитель Кремля отметил, что Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности.

«Работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, есть, безусловно, деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества, богатый опыт, он констатируется также лидером ЛДПР (Владимиром) Жириновским. Поэтому все вот это в совокупности принималось во внимание главы государства при назначении его исполняющим обязанности», – заключил Песков.

Накануне Владимир Путин подписал указ, которым отправил губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Он встретился с депутатом Госдумы от ЛДПР Дегтяревым и предложил ему занять пост врио главы края.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Зам полпреда в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил его правительству края.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве. В частности, эксперты отмечали, что новый глава региона – не чужой для Хабаровска.