 

Юрия Антонова экстренно госпитализировали в Москве

21.07.2020, 13:30, Новости дня

Композитора и певца Юрия Антонова экстренно госпитализировали в одну из клиник в Москве, утверждают СМИ со ссылкой на собственные источники.

У музыканта возникли проблемы со здоровьем, связанные с ногой, пишет «Пятый канал». Сообщается, что потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.

Отмечается, что Антонов на данный момент находится в палате.

Юрий Антонов известен песнями «От печали до радости», «Поверь в мечту» и другими.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Геннадий Хазанов был направлен на обследование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.





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