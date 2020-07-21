Юрия Антонова экстренно госпитализировали в Москве
21.07.2020, 13:30, Новости дня
Композитора и певца Юрия Антонова экстренно госпитализировали в одну из клиник в Москве, утверждают СМИ со ссылкой на собственные источники.
У музыканта возникли проблемы со здоровьем, связанные с ногой, пишет «Пятый канал». Сообщается, что потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.
Отмечается, что Антонов на данный момент находится в палате.
Юрий Антонов известен песнями «От печали до радости», «Поверь в мечту» и другими.
Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Геннадий Хазанов был направлен на обследование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
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