В Черном море начались учения «Морской бриз»

21.07.2020, 13:25, Новости дня

В украинских водах Черного моря стартовали многонациональные военно-морские учения «Морской бриз – 2020» (Sea Breeze 2020).

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа и командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк объявили о начале маневров в видеообращении.

Блэк отметил, что учения «Морской бриз» проводятся с целью повышения региональной безопасности в Черном море. Он сообщил, что в маневрах принимают участие военнослужащие из девяти стран, 27 кораблей и 19 летательных аппаратов.

Совместные учения украинских и американских военных проводятся 20-й год. Кроме Украины и США в этом году в них принимают участие корабли, самолеты и вертолеты стран-членов НАТО Болгарии, Норвегии, Румынии, Испании, Франции, Италии и Турции, а также Грузии, которая не является членом НАТО.

В этом году в ходе учений будут отрабатываться операции по перехвату на море, элементы противовоздушной и противолодочной обороны, поддержание живучести корабля и поисково-спасательные операции, говорится в заявлении, опубликованном Шестым флотом США в понедельник.

Американский эсминец «Портер» класса «Арли Берк» накануне вошел в Черное море для участия в учениях.

В учениях также примет участие самолет ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи VP (47).

Ожидается, что маневры продлятся до 26 июля.

Министерство обороны Украины ранее сообщило, что из-за пандемии COVID-19 в этом году учения ограничатся лишь морской фазой с привлечением авиации.

Корабли стран-партнеров будут заходить в украинские порты только для дозаправки.

«Главная цель – проведение международной военно-морской операции по обеспечению безопасности в кризисном районе, – заявил контр-адмирал Неижпапа в ходе телефонного брифинга. – Черное море давно уже перестало быть стабильным. Такие учения, как "Морской бриз" являются подтверждением, что США и партнеры из числа стран НАТО поддерживают мир и стабильность в Черноморском регионе».

«Море – это не препятствие, а возможность для коммуникации, поэтому задача всех флотов сделать морские сообщения проще и безопаснее, – сказал Неижпапа. – Не все страны понимают эти принципы. Особенно это касается Российской Федерации».