Mужчина взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка

21.07.2020, 13:25, Новости дня

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области.

По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка.

В салоне автобуса могут находиться около 20 заложников. Центр города перекрыт.

Руководитель областного управления полиции Юрий Крошко сообщил, что к операции привлечен антитеррористический центр СБУ.

По его словам, находящийся в автобусе мужчина ведет стрельбу. В автобусе разбиты стекла.