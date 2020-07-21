Онколог рассказала о пользе воды для кишечника

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21.07.2020, 13:23, Разное

Онколог Елена Смирнова рассказала, как употребление воды способствует укреплению здоровья кишечника. По словам врача, с помощью воды клетки получают кислород и питательные вещества.

Кроме того, вода позволяет очищать организм от токсинов и помогает справиться с запорами. Эксперт подчеркнула, что человеческий организм всегда выделяет влагу, поэтому нужно постоянно восполнять запасы воды, особенно – летом. При этом нормы потребления воды нет – следует просто утолять жажду, пишет РИА ФАН.





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