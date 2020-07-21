Съемки пятого сезона сериала “Ищейка” завершились

21.07.2020, 13:23, Разное

Работа над пятой частью ленты с Анной Банщиковой в главной

роли началась еще в декабре 2019 года. Съемки велись в Геленджике и в павильонах

в Москве. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила киношников поставить

производство сериала “Ищейка” на паузу. Некоторое время судьба проекта висела

на волоске.

К счастью, к середине

июля 2020 года творческий коллектив “Ищейки” смог завершить работу. Премьера пятого

сезона теленовеллы состоится на Первом канале уже в следующем телесезоне.

По словам Анны Банщиковой, в новых эпизодах ее героиня

столкнется с серьезными испытаниями. Взаимоотношения с противоположным полом

превратят жизнь ее героини Александры Кушнир в полосу препятствий.

Судьба будет подкидывать персонажу все новые и новые

трудности. Например, внезапно объявится однокурсница Александры, Светлана. Под

влиянием старой приятельницы Кушнир начнет задумываться о том, правильно ли она

расставляет приоритеты между карьерой и семьей. Героиня Банщиковой решится на

перемены: сядет на диету и займется йогой.

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Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna) 15 Июл 2020 в 1:48 PDT

На работе у центрального персонажа сериала “Ищейка” будет

тоже не все гладко. В отдел нагрянут проверяющие из Москвы. Руководитель гостей

из столицы точит зуб на Александру. Дома у героини сериала “Ищейка” также

намечается буря. Избранник ревнует Кушнир к бывшему возлюбленному Иноземцеву, а

мать героини решила, что у нее появился тайный поклонник.