 

Съемки пятого сезона сериала “Ищейка” завершились

21.07.2020, 13:23, Разное

Работа над пятой частью ленты с Анной Банщиковой в главной
роли началась еще в декабре 2019 года. Съемки велись в Геленджике и в павильонах
в Москве. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила киношников поставить
производство сериала “Ищейка” на паузу. Некоторое время судьба проекта висела
на волоске.

К счастью, к середине
июля 2020 года творческий коллектив “Ищейки” смог завершить работу. Премьера пятого
сезона теленовеллы состоится на Первом канале уже в следующем телесезоне.

По словам Анны Банщиковой, в новых эпизодах ее героиня
столкнется с серьезными испытаниями. Взаимоотношения с противоположным полом
превратят жизнь ее героини Александры Кушнир в полосу препятствий.

Судьба будет подкидывать персонажу все новые и новые
трудности. Например, внезапно объявится однокурсница Александры, Светлана. Под
влиянием старой приятельницы Кушнир начнет задумываться о том, правильно ли она
расставляет приоритеты между карьерой и семьей. Героиня Банщиковой решится на
перемены: сядет на диету и займется йогой.

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Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna) 15 Июл 2020 в 1:48 PDT

На работе у центрального персонажа сериала “Ищейка” будет
тоже не все гладко. В отдел нагрянут проверяющие из Москвы. Руководитель гостей
из столицы точит зуб на Александру. Дома у героини сериала “Ищейка” также
намечается буря. Избранник ревнует Кушнир к бывшему возлюбленному Иноземцеву, а
мать героини решила, что у нее появился тайный поклонник.





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