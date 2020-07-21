Рыбинцы предложили варианты благоустройства площади Дерунова и дворов

21.07.2020, 13:30, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В период с 7 по 17 июля рыбинский департамент архитектуры принимал предложения горожан по благоустройству площади Дерунова, одного из наиболее популярных мест для отдыха и городских мероприятий.

Сегодня специалисты отметили наиболее интересные варианты, которые будут проработаны при подготовке итогового проекта.

Администрация города часто проводит общественное обсуждение среди жителей по вопросам, касающимся различных аспектов городской жизни. Однако для департамента архитектуры это был первый опыт – и опыт удачный.

Рыбинцы прислали ряд интересных предложений: как в эскизном, так и в текстовом варианте. Три работы поступили на форум департамента архитектуры и градостроительства, ещё пять – на официальную почту департамента.

Большинство авторов предложений сошлись во мнении, что центром площади Дерунова должен стать новый плоскостной фонтан с живыми струями. Кроме того, рыбинцы предложили провести озеленение площади: создать газоны, посадить деревья и даже провести вертикальное озеленение, которое может способствовать зонированию площади.

Специалисты выделили три наиболее интересные работы. Автор первой посчитал необходимым установить светильники в виде шаров на газонах, а также уделить внимание оформлению сцены. Второй участник предложил создать детскую площадку и украсить площадь малыми архитектурными формами в виде качелей (нечто подобное можно увидеть на Триумфальной площади в Москве). В третьем проекте подробно описана экспозиция, повествующая об истории Рыбинска.

– Департамент архитектуры и градостроительства проработает предложенные проекты, наибольшее внимание уделим облику малых архитектурных форм и зонированию площади, – рассказала глава департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова. – Наша задача – сохранить культурную целостность площади как центра городских массовых мероприятий.

Финальный эскиз уже готовится. Перед специалистами стоит непростая задача – создать современный облик площади Дерунова, учитывая архитектурную доминанту – здание Рыбинского авиационного колледжа как объекта культурного наследия.

В тоже время в городе завершили прием заявок от жителей многоквартирных домов на ремонт дворов. Стать участниками губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2021 году претендуют 20 придомовых территорий.

Прием заявок рыбинский департамент ЖКХ, транспорта и связи завершил в 18 часов 15 июля. До этого времени всю необходимую документацию предоставили жители 20 домов. Общая стоимость ремонтных работ составила около 53 миллионов рублей.

– 27 июля соберётся местная общественная комиссия, которая рассмотрит представленные заявки и определит те, которые соответствуют требованиям и сумме выделенного Рыбинску финансирования. До 1 августа пакеты документов будут направлены в Проектный офис Ярославля для утверждения, – рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Прогнозируется, что в программу следующего года попадут не все заявки. Так на 2020 год из 26 поданных пакетов документов к исполнению в текущем периоде были включены 14 дворов. Ремонтные работы на половине объектов уже выполняются.