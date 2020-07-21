 

Орешкин пообещал максимальный контроль со стороны Кремля за достижением показателей нацпроектов

21.07.2020, 13:16, Новости дня

Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента Владимира Путина, утверждающего национальные цели развития страны до 2030 года, глава государства будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил помощник президента Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что «правительство в трехмесячный срок, на базе положений указа, будет готовить изменения в национальные проекты», передает ТАСС.

«Измененные национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным», – добавил он.

Орешкин отметил, что по итогам рассмотрения на минувшей неделе на президентском совете по стратегическому развитию президент подписал указ, утверждающий национальные цели развития РФ до 2030 года.

«По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия», – добавил помощник президента.

Напомним, во вторник Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».





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