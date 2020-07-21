Interia – президент Литвы призвал ЕС дать отпор попыткам России переписать историю

21.07.2020, 13:15, Новости дня

По инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы во время саммита ЕС в Брюсселе, была затронута тема России, а именно её исторической политики и попыток переписывания истории. Литовский лидер призвал своих коллег решительным образом совместно отреагировать на попытки Кремля переписать историю, которые вызывают у её соседей тревогу, пишет RMF FM.



Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе призвал страны-члены занять твердую позицию в отношении фальсификации Россией истории периода Второй мировой войны. Литовский лидер объяснил, что он намеренно внёс в программу обсуждение по вопросу «российской лжи», чтобы объяснить лидерам ЕС, что искажение истории является составной частью системной политики России. Глава Литвы хочет, чтобы ЕС внятно объяснил России, что такие действия повлияют на её отношения со всеми странами-членами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своём выступлении перед саммитом ЕС ничего не заявил о вопросе, затронутом президентом Литвы. Однако, согласно информации, полученной от одного из дипломатов корреспонденткой RMF FM, польский премьер поддержал Литву в зале заседаний. Хоть он и не сделал этого в присутствии представителей СМИ, президент Науседа поблагодарил Польшу за оказанную ей поддержку.

«В последнее время мы видели несколько попыток РФ переписать историю, стереть некоторые исторические факты, что вызвало опасения в соседних странах, близких к России», — заявил Науседа перед началом саммита. Одним из проявлений переписывания истории стала статья Владимира Путина в американском издании The National Interest, в которой российский президент оправдал среди прочего аннексию стран Прибалтики Советским Союзом. Российский лидер написал, что осенью 1939 года Советский Союз, выполняя свои задачи по военно-стратегической обороне, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам «включение» этих стран в состав СССР осуществлялось в соответствии с нормами международного права того времени.

Несмотря на то, что саммит ЕС был посвящён вопросам бюджета ЕС и плану восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, президент Литвы успел вкратце затронуть тему РФ и объяснить своим коллегам, что российские исторические атаки становятся систематической политикой этой страны. «Я думаю, что мы должны реагировать, мы должны избрать более активный политический курс, чтобы объяснить нашим российским партнёрам, что мы не можем согласиться с таким поведением. Мы должны указать, что такая политика повлияет на отношения на линии ЕС — Россия», — подчеркнул Науседа.

Он напомнил, что Литва, Польша, а также другие страны, сильно пострадали во время Второй мировой войны. «Наша задача состоит в том, чтобы напомнить о том, что Вторая мировая война принесла с собой большие страдания нашим народам, и мы не можем допустить до того, чтобы история повторилась», — резюмировал он.