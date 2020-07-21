Комитет британского парламента призвал усиливать давление на Россию

21.07.2020, 13:08, Новости дня

Правительство Великобритании должно работать над созданием широкой международной коалиции, готовой принимать решительные меры в ответ на недружественные действия России. Такая рекомендация содержится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

«Другие страны должны вместе с Соединенным Королевством начать действовать более решительно, чтобы предпринимаемые [президентом РФ Владимиром] Путиным действия имели свою цену. [Ответ на инцидент в] Солсбери не должен стать моментом наивысшего международного единства в противостоянии российской угрозе», – передает ТАСС сопровождающий доклад заявление членов комитета.

В самом документе отмечается, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию».

Напомним, ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если в докладе британцев о «вмешательстве» РФ и будут какие-то эфемерные обвинения, они, как и предыдущие, безосновательны и голословны.