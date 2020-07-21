ЛДПР решила изменить позицию по проекту о многодневном голосовании

21.07.2020, 13:08, Новости дня

Фракция ЛДПР решила поддержать законопроект о многодневном голосовании при рассмотрении в Госдуме в третьем чтении, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Жириновский заявил, что человеку надо дать «три дня, в которые он найдет время и проголосует», передает РИА «Новости».

«Большинство граждан это поддерживает и это соответствует предложениям ЛДПР. Мы надеемся еще, что будет изменен единый день голосования. Мы предлагаем на весну перенести. Голосование только по партийным спискам и ряд других поправок в закон. Но хотя бы пока вот сегодня в третьем чтении мы утверждаем многодневное голосование», – добавил он.

В пресс-службе партии пояснили, что позиция ЛДПР связана с тем, что закон одновременно отменяет досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Изменения были предложены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях – сохранится при многодневных выборах.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре – политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала о процедуре введения многодневного голосования.