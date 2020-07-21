Захватчик автобуса в Луцке связался со СМИ

21.07.2020, 13:08, Новости дня

Главред украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что с ним связался захвативший автобус в Луцке мужчина: злоумышленник потребовал от СМИ распространить его высказывания, изложенные в его обращении.

«Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке «Максим Плохой». Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении», – написал Бутусов в Facebook.

Журналист пояснил, что злоумышленник требует приезда СМИ на место происшествия.

«Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников», – добавил Бутусов.

Между тем одна из заложниц в автобусе успела позвонить подруге и попросила связаться с любым телеканалом.

«Она позвонила в 9.36 (совпадает с мск) и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован. В полицию звонить не просила, наверное, полиция уже была на месте. Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, больше никакой информации у меня нет», – сообщила подруга звонившей «Комсомольской правде в Украине».

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваов.

«Из-за захвата заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий», – цитирует премьера ТАСС.

По словам Шмыгаля, СБУ в городе проводит спецоперацию «Бумеранг», а полиция – операцию «Заложник».

«Сейчас в городе работают лучшие специалисты. По предварительным данным, в автобусе находится приблизительно 20 человек. Главное сейчас – сохранить их жизни», – заключил премьер.

Ранее сообщалось, что захвативший автобус Максим Плохой якобы удерживает два автобуса в Луцке. В соцсетях мужчина потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе.

Он пригрозил подорвать все бомбы, установленные в автобусах с пассажирами в Луцке, если его требования не будут выполнены.

До этого стало известно, что у мужчины с собой есть взрывчатка и оружие.