Мнение: Памяти генерала Льва Рохлина

21.07.2020, 13:06, Разное

3 июля 1998 года на даче в Подмосковье был убит генерал Лев Рохлин, депутат Госдумы, один из лидеров оппозиции Ельцину. Рохлин воевал в Афганистане и Чечне, отказался от звания героя России за штурм Грозного — потому что в гражданской войне полководцы не могут снискать себе славу, а вернувшись к мирной жизни, начал готовить военный переворот — хотел свергнуть президента.

Не знаю почему, но происходящие в стране события заставили меня вспомнить генерала Льва Рохлина. Может потому, что сейчас в России, на мой взгляд, нету такого смелого и честного человека, который участвовал бы в российской политике.

Как говорил Гоголь, “Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего…”.

Рохлина застрелили на его даче в Наро-Фоминском районе Подмосковья, ночью. 2 июля на даче отмечали день рождения сына Рохлина, сложного подростка с замедленным развитием, которому исполнялось 14. Поздно вечером жена Рохлина Тамара уложила сына спать, они с мужем сели за стол — генерал выпил вина и ушел в спальню.

Ночью Тамара несколько раз звонила дочери, зятю и сослуживцам мужа — утверждая, что в доме находятся незнакомые люди, которые убили Рохлина, врачу сына — ему женщина сказала: «Эти суки приказали взять вину на себя. Если не возьму, они расправятся с сыном и дочерью. Я все беру на себя».

Под утро Тамара Рохлина разбудила охранника и сказала ему, что застрелила мужа. Тело генерала нашли на кровати в спальне — Рохлин был убит выстрелом в голову, точным и профессиональным. На дачу приехала следственная бригада, позже — родственники Рохлиных. К их приезду женщина уже была в невменяемом состоянии.

Рохлину задержали, следователям она повторила свое признание, но вскоре изменила показания — рассказав, что в дом проникли три человека в масках, которые убили Льва Рохлина, а затем избили ее и с угрозами потребовали взять вину на себя. На теле женщины обнаружили следы избиения, к тому же в лесу около дачи нашли три обгоревших трупа. Но следствие заявило, что травмы Рохлина получила, упав с лестницы, — а найденные трупы с убийством Рохлина не связаны.

Соратники Рохлина же посчитали, что обгоревшие тела принадлежали убийцам Рохлина, которых тут же устранили спецслужбы. Единомышленники генерала считали, что убили Рохлина именно из-за переворота, который он готовил. Со времен чеченской войны у Рохлина оставалось много связей среди военных, а став депутатом Госдумы, Рохлин создал собственное движение в поддержку армии и активно выступал против Ельцина. К тому моменту президент окончательно растерял свою популярность — его сильно критиковали из-за экономического спада и чеченских войн. Рохлин, напротив, антирейтинга почти не имел и серьезно рассчитывал свергнуть президента. В борьбе против Ельцина к Рохлину присоединились и коммунисты: в апреле 1998 года он вместе с Виктором Илюхиным, председателем комитета Госдумы по безопасности, начал собирать документы для импичмента.

Рохлин не скрывал своих намерений: он договаривался с военными и ездил по городам, убеждая губернаторов в необходимости отставки президента. Дочь Рохлина Елена рассказывает о планах отца: «Сначала должен был выйти народ на площади, а народ тогда выходил без всякого интернета по пятьсот тысяч. И выйти отовсюду. Мне сейчас рассказывают, что даже с Украины собирались, с Донбасса, ехать люди. А потом, если бы требование народа не было бы удовлетворено, чтобы Ельцин ушел в отставку, то тогда бы произошли, при поддержке народа, военные действия».

Только в конце 2000 года Тамару Рохлину приговорили к 8 годам заключения — несмотря на то, что следователи не стали рассматривать другие версии, следствие длилось почти два года. В 2001 году, после того, как женщина провела семь месяцев в колонии, Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, но в 2005 году суд вновь признал её виновной — правда, заменил реальное заключение на условное и сократил с восьми до четырех лет.

Много было разных расследований, версий этого убийства. Вроде как настоящих убийц или заказчиков так и не нашли. Да и толку- генерала Рохлина это бы не воскресило.

Помните Рохлина? Как относитесь к нему? А главное- как считаете, он вёл бы себя сейчас?